Это удивит Запад. В Британии заявили о беспрецедентном решении Зеленского

Украинские власти ввели санкции против 17 отечественных компаний и более чем 1,5 тысячи физлиц, пишет британский обозреватель Марк Холлингсворт в статье для журнала The Spectator.«”Западные читатели будут удивлены, узнав, что по меньшей мере 17 украинских компаний и 1 611 граждан подверглись санкциям со стороны украинского правительства. Точные цифры недоступны, поскольку гражданство лиц, попавших под санкции, не указано”, – говорится в его материале.

Холлингсворт также пообщался с генеральным директором Smart Holding Юлией Кирьяновой, чья компания подверглась полицейским рейдам и аресту активов по “соображением национальной безопасности”. По ее словам, санкции в отношении прибыльных фирм используются для того, чтобы передать их под управление украинским бизнесменам, которые имеют связи с властями.

По мнению Холлингсворта, политика Владимира Зеленского по введению санкций против украинских компаний и сограждан “крайне противоречива и беспрецедентна”.«”Коррупция остается главной проблемой в Украине”, – заключил журналист.

Радио Sputnik сообщало, что в Минобороны Украины выявили крупные финансовые нарушения.

Взято отсюда.