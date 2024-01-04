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“Этого нет”. Генерал ВСУ рассказал о провалившемся замысле Киева против РФ

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"Этого нет". Генерал ВСУ рассказал о провалившемся замысле Киева против РФ

У Украины не получится атаковать Россию “миллионами дронов”, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. «

"Наш министр (цифровой трансформации Михаил Фёдоров, – ред.) – это просто болтливая базарная баба. Он наобещал украинцам много, а на выходе осталось гораздо меньше. Разрушен миф о том, что десятки тысяч и миллионов дронов заполнят небо над Россией. Этого нет", – сказал он в эфире YouTube-канала "Прямой".

По словам Кривоноса, Киев получил от союзников средства на налаживание собственного производства БПЛА, но так и не смог запустить необходимые мощности.

Выделенные на эти цели средства были разворованы, считает отставной генерал.

Радио Sputnik сообщало, что ВС России нанесли удар по производящему БПЛА заводу в Харьковской области.

Взято отсюда.

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