Этот фон уже Зандрарт. Натовские генералы “желают” Европе войны

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Вот умеют европейские генералы поддержать свой “мирняк” перед Новым годом. Нет, чтобы как нормальные люди пожелать ему весь этот благодушный “вздор”, типа счастья, здоровья и прочего чистого неба над головой, наказывают они срочно все бросить и конкретно готовиться к войне. Само собой, с Россией. Хотя главнокомандующего армии Нидерландов Мартина Вийнена, например, понять можно. Он, что та петарда, которая если не выстрелит под куранты, то потом будет неуместна и неинтересна. Уходит в отставку, поэтому и торопится обратить внимание на свои страдания.

“Нидерланды должны серьезно опасаться войны, населению необходимо запастись пищей и водой и не думать, что 1,5 тысячи километров от России гарантируют безопасность”. Предлагает в год набирать по 2-3 тысячи добровольцев. В общем, хорош гусь – этот Мартин. Сам на “гражданку”, а граждан – в траншеи. Наверное, куда-то выходил, когда на парламентских выборах они отдали большинство “Партии свободы”. Пусть ее лидеру Герту Вилдерсу, вероятней всего, не позволят возглавить правительство, но настроение-то в обществе уже никуда не денется. А оно поддержало политика, выступающего не только против мигрантов, но и против войны.

Для начала – на Украине. Однако нынешний премьер Марк Рютте потому и форсирует передачу ВСУ F-16, чтобы ее усугубить. В ФРГ тоже хотят продолжения конфликта из шкурного интереса, о коем с окопной прямотой и поведал командующий многонациональным корпусом НАТО в Польше, Венгрии, Словакии и странах Балтии генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт. Этому тоже “нападение” России мерещится. Но после СВО, говорит, ей потребуется от двух до десяти лет на перевооружение. Поэтому Германии надо, пока есть время, пользоваться моментом и самой готовиться.

Это, говорит, хорошо, что правительство планирует дать бундесверу 100 миллиардов евро, но будет лучше, говорит, если поторопиться, а то ни танков, ни БТР, ни боеприпасов в нужном количестве нет. Видимо, не в курсе, что Германия и без войны уже пребывает в послевоенном состоянии. Разве что пока без Нюрнбергского трибунала. Но уже и без фюрера, и без бюджета на следующий год. А так было только в 45-м. Хотя, конечно, Зандрарт уже этот их фон. Он у них опять коричневый. Ведь генерал военную науку, наверняка, постигал по учебникам вермахта. А там как написано: когда русские заявляют, что сражаются с фашизмом, того и жди их в Берлине.

Хотя Владимир Путин им ясно сказал, что нет у России желания воевать с Европой. “Да зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны”. Но если такое желание есть у НАТО, то придется уважить. Как золотая рыбка – старуху, возомнившую о себе невесть что. “Лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море”. Читали бы хоть сказки, если матчасть учить не хотят. Правда, сказка – ложь. При нынешних наших военно-технических возможностях у старухи Европы даже дырявого корыта не останется.Прямой эфирРасширение НАТО застопорилось?15:16

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Взято отсюда.