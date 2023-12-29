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Этот фон уже Зандрарт. Натовские генералы “желают” Европе войны

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Этот фон уже Зандрарт. Натовские генералы "желают" Европе войны

Ведущие обозреватель радио Sputnik

Вот умеют европейские генералы поддержать свой “мирняк” перед Новым годом. Нет, чтобы как нормальные люди пожелать ему весь этот благодушный “вздор”, типа счастья, здоровья и прочего чистого неба над головой, наказывают они срочно все бросить и конкретно готовиться к войне. Само собой, с Россией. Хотя главнокомандующего армии Нидерландов Мартина Вийнена, например, понять можно. Он, что та петарда, которая если не выстрелит под куранты, то потом будет неуместна и неинтересна. Уходит в отставку, поэтому и торопится обратить внимание на свои страдания.

“Нидерланды должны серьезно опасаться войны, населению необходимо запастись пищей и водой и не думать, что 1,5 тысячи километров от России гарантируют безопасность”. Предлагает в год набирать по 2-3 тысячи добровольцев. В общем, хорош гусь – этот Мартин. Сам на “гражданку”, а граждан – в траншеи. Наверное, куда-то выходил, когда на парламентских выборах они отдали большинство “Партии свободы”. Пусть ее лидеру Герту Вилдерсу, вероятней всего, не позволят возглавить правительство, но настроение-то в обществе уже никуда не денется. А оно поддержало политика, выступающего не только против мигрантов, но и против войны.

Для начала – на Украине. Однако нынешний премьер Марк Рютте потому и форсирует передачу ВСУ F-16, чтобы ее усугубить. В ФРГ тоже хотят продолжения конфликта из шкурного интереса, о коем с окопной прямотой и поведал командующий многонациональным корпусом НАТО в Польше, Венгрии, Словакии и странах Балтии генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт. Этому тоже “нападение” России мерещится. Но после СВО, говорит, ей потребуется от двух до десяти лет на перевооружение. Поэтому Германии надо, пока есть время, пользоваться моментом и самой готовиться.

Это, говорит, хорошо, что правительство планирует дать бундесверу 100 миллиардов евро, но будет лучше, говорит, если поторопиться, а то ни танков, ни БТР, ни боеприпасов в нужном количестве нет. Видимо, не в курсе, что Германия и без войны уже пребывает в послевоенном состоянии. Разве что пока без Нюрнбергского трибунала. Но уже и без фюрера, и без бюджета на следующий год. А так было только в 45-м. Хотя, конечно, Зандрарт уже этот их фон. Он у них опять коричневый. Ведь генерал военную науку, наверняка, постигал по учебникам вермахта. А там как написано: когда русские заявляют, что сражаются с фашизмом, того и жди их в Берлине.

Хотя Владимир Путин им ясно сказал, что нет у России желания воевать с Европой. “Да зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны”. Но если такое желание есть у НАТО, то придется уважить. Как золотая рыбка – старуху, возомнившую о себе невесть что. “Лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море”. Читали бы хоть сказки, если матчасть учить не хотят. Правда, сказка – ложь. При нынешних наших военно-технических возможностях у старухи Европы даже дырявого корыта не останется.Прямой эфирРасширение НАТО застопорилось?15:16

О событиях в мире откровенно, остро, на грани – в авторском Телеграм-канале Михаила Шейнкмана.

Взято отсюда.

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