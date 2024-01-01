Евродепутат объяснил, из-за кого ЕС не жаждет закончить украинский конфликт

ЕС не стремится к прекращению огня на Украине и в секторе Газа, поскольку находится под влиянием США, считает депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.«”У нас было четыре пленарных заседания в Страсбурге с тех пор, как начался геноцид в секторе Газа, и до сих пор у нас не было резолюции по этому вопросу. Но у нас не могло быть достаточного количества резолюций по прокси-войне США и НАТО на Украине. И мы не хотели прекращения огня на Украине или в Газе, потому что Империя США этого не хотела”, – написал Уоллес в соцсети X.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев назвал поражение на Украине очень болезненной ситуацией для США.

Взято отсюда.