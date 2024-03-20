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Еврокомиссия впервые в текущем году перевела транш помощи Украине

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Еврокомиссия впервые в текущем году перевела транш помощи Украине

Еврокомиссия перевела первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи Украине, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.«”Еврокомиссия только что выплатила 4,5 миллиарда евро из 50 миллиардов Фонда для Украины”, – цитирует фон дер Ляйен РИА Новости.

Уточняется, что об этом она объявила на совместной пресс-конференции с украинским премьером Денисом Шмыгалем в Брюсселе.

Радио Sputnik ранее сообщило, что в Кремле сделали предупреждение Евросоюзу по поводу использования российских активов.

Взято отсюда.

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