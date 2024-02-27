Европарламент поддержал создание нового фонда помощи Украине

Европейский парламент большинством голосов поддержал создание фонда помощи Украине объемом 50 миллиардов евро, следует из пресс-релиза. «

"Пересмотр долгосрочного бюджета Евросоюза устанавливает так называемый Фонд для Украины, <…> с общим объемом грантов, займов и гарантий в размере 50 миллиардов евро, показывая, что ЕС поддерживает Украину и будет продолжать поддерживать ее столько, сколько потребуется", – говорится в сообщении на сайте Европарламента.

Голосование прошло на пленарном заседании в Страсбурге. Из 615 парламентариев 536 проголосовали за, 40 – против, остальные 39 воздержались.

Страны Евросоюза по итогам саммита ЕС, прошедшего в начале февраля, предложили выделить Украине финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро.

Радио Sputnik писало, сколько придется потратить Европе на Украину без финпомощи со стороны США.

Взято отсюда.