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Евросоюз задумал реформу объединения. Во спасение ли?

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Евросоюз задумал реформу объединения. Во спасение ли?

Ведущие обозреватель радио Sputnik

С Евросоюзом творится что-то неладное. Цельность трещит по швам. Например, к дерзкой Венгрии присоединилась Словакия. В других странах зреют похожие, евроскептические, настроения. Надо спасть ЕС, решили в Брюсселе. Принципы объединения необходимо реформировать, тем более близится его расширение. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Страсбурге на очередной сессии. Она пообещала, что в феврале уже будет готова концепция с учетом того, что стартуют переговоры о членстве с Украиной и Молдавией, а Грузии был дан статус кандидата.

Доля здравого зерна в преобразовании ЕС есть. Брюссель, видимо, понимает, что самочувствие Евросоюза оставляет желать лучшего. Некоторые, такие как Будапешт и Братислава, распоясались – рьяно отстаивают собственный суверенитет и национальные интересы в ущерб общеевропейским. А тут еще три новых члена лезут на шею. Общую копилку придется делить на большее количество частей. Срочно нужна корректировка принципов, в частности, единогласного решения по ключевым вопросам, который, по мнению ЕК, мешает торжеству политической целесообразности.

С точки зрения Брюсселя, прежний формат ЕС не соответствует представлениям нынешнего времени. А это, в свою очередь, значит, что страны, которые входили в объединение под определенный проект, должны теперь его пересматривать, как и свое участие в Евросоюзе. Так в интервью радио Sputnik прокомментировал стремление Брюсселя к реформированию союза политолог Леонид Крутаков.

“В свое время принцип единогласного решения по ключевым вопросам позволил Польше похоронить принятие конституции Евросоюза. В результате ЕС так и не обрел статус полноценного союза – остался рыхлой конфедерацией, которая не имеет собственных целей и задач, живет по принципу раздела прибыли”, – отметил эксперт.

С одной стороны, вряд ли стоит полагать, что в этом реформировании кроется какой-то специальный подвох, продолжает Леонид Крутаков. Любая трансформация не меняет не только форму, но и содержание, будь то проект, политический союз или экономическое объединение. С другой – реформа изменяет принципы внутреннего действия. Поэтому понятно, что кто-то от этих изменений выиграет, и для них это – успех и развитие, а кто-то проиграет. В ЕС появляются “персоны нон грата”. Реформа, естественно, предусматривает пересмотр внутренних условий, например, Венгрии, которая откровенно выступает и против помощи Украине, и против беженцев. На этом фоне принцип единогласия становится помехой в продвижении нужных решений.Прямой эфирЕврокомиссия хочет привести Украину в ЕС: удастся ли?13:33

“Если отменится принцип единогласного решения по ключевым вопросам, то это значит, что будет торжествовать политическая целесообразность, а не общий интерес членов Евросоюза. Хорошо это или плохо? Это вопрос другой. Потому что в период, когда международное право и законодательство не действуют, конечно, политическая целесообразность выходит на первый план. Есть вопрос для стран-участниц ЕС: насколько они согласны играть в чужую игру? Это чревато потерей суверенитета и собственного голоса каждого члена ЕС, как национального проекта, как исторического субъекта. Если венгры, например, и поляки готовы отказаться от своей венгерскости и польскости и стать некими общечеловеками или общеевропейцами, то тогда – вперед! Если нет, то им придется решать вопрос (защиты суверенитета и национальных интересов, – ред.) очень серьезно. Вплоть до выхода из ЕС”, – подчеркнул политолог.

Что же касается потенциально новых членов ЕС – Украины, Молдавии и Грузии, то им в любом случае придется подстраиваться под модель, принятой в этом объединении, включая политические запреты, ограничения, демократические свободы, экономические и социальные стандарты, считает эксперт.

“Для Украины головная боль – это, например, сельскохозяйственные стандарты, действующие в ЕС. Вступаешь в организацию – всегда жертвуешь частью своего суверенитета в расчете на получение каких-то прибылей или новых перспектив. Юридически новые члены ЕС будут обязаны отменить законы и нормы, которые ущемляют права других народов. С другой стороны, мы же видим, как в Евросоюзе слова расходятся с делом. То есть внутренняя социальная обстановка в тех же Украине или Молдавии не изменится. Потому что все постсоветские страны политически формируются как антирусские, даже русофобские. И притеснения УПЦ продолжатся вплоть до выдавливания, потому что, если примут Украину в ЕС (если такое вообще возможно), то нынешний курс Киева будет продолжен. Мы же не слышим того, чтобы в ЕС кто-то заступался за свободу вероисповедания и свободу совести? Нет! Все подчинено определенной, так называемой политической целесообразности, в которой Россия – враг и чудовище из морских глубин”, – пояснил политолог.

Создается полное ощущение, что сейчас Евросоюз бьется в конвульсиях. Будет ли толк от того, что Евросоюз задумал реформу объединения? Надежды на спасение, судя по всему, ничтожны!

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

Взято отсюда.

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