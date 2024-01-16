Евстафьев: США больше не будут главными спонсорами войны на Украине

Начатый аудит оружия, поставленного Украине странами ЕС, – это сигнал Европе и Киеву от Соединенных Штатов, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленных дипломатов Евросоюза сообщила, что Брюссель начал аудит предоставленных Украине вооружений на фоне заявлений о том, что вклад некоторых членов Евросоюза оказался меньше, чем это было возможно для них.«

"Соединенные Штаты больше не хотят и не могут, судя по раскладам, которые уже появляются даже в Демократической партии, финансировать киевский режим по модели открытого счета. Они не могут дальше тянуть это бремя. В Америке оружие не кончилось, <…> там еще долго вооружение не закончится, но все идет к тому, как бы с американских плеч спихнуть эту европейскую войну на плечи европейцев. Американцы не будут дальше главными спонсорами войны против России на Украине. Американцы говорят европейцам: "Вы хотели быть равными партнерами? <…> Тогда давайте посчитаем разницу между тем, что вы наговорили про равное партнерство, и тем, что вы сделали". И это – только первый слой (начатого аудита, – ред.)", – сказал Дмитрий Евстафьев в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Есть второй слой, и он более важный, продолжил политолог.«”А кто будет проверять? Проверять будет бюрократия Евросоюза при значительной части американцев, американских консалтинговых компаний. <…> Эти люди захотят посмотреть, какая произошла “усушка, утруска”, потому что деньги на помощь Украине каким-то образом расходовались. При администрации Байдена большая часть (американской помощи, – ред.) оставалась в Соединенных Штатах. Посмотрим, что осталось в Европе. Европа финансировала систему государственного управления Украины. Вы уж меня извините, но большей возможности воровства нет.<…> Появляется второй крючок, на который цепляют евробюрократию, которая решила, что она заработает”, – считает Дмитрий Евстафьев.

По мнению политолога, целью аудита также является выявление коррупционных схем Украины с оружием.«”Потому что значительная часть вооружения (особенно легкого стрелкового, противотанкового, а также противовоздушные комплексы, системы связи и РЭБ) на Украине не содержалась, если вообще там побывала, и это системы, которые были поставлены из Европы. Об этом в западных СМИ пишут уже откровенно”, – заключил Дмитрий Евстафьев.

Эфир программы слушайте здесь.Профессор смотрит в мiръЧС в Воронеже, победа Трампа, конфликт Ирана и Ирака11:04

Взято отсюда.