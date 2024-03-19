Евстафьев: Украина – в вечном поиске “вундервафли”, которая победит Россию

Украинские власти все время заявляют о некоем чудо-оружии, способном справиться с Россией на поле боя, в надежде на то, что им удастся приободрить утратившее веру в победу население, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что “развитие применения беспилотных систем” для украинского командования является приоритетом. По мнению Сырского, дроны могут обеспечить ВСУ “качественное преимущество над количественно превосходящим противником”.«”Украина – в вечном поиске серебряной пули, “вундервафли”, супероружия, которое – хоп, и Россию победит. Мы это все уже видели. Это, наверное, уже десятая или двенадцатая волна. Интересно, что эта волна заместила несостоявшуюся волну под названием “истребители F-16”, которые должны были быть – и не состоялись. До этого были “великие Abrams”, а до этого еще много чего было. Это обычная волновая история, и связана она с тем, что украинское общественное мнение, вернее, то, что от него осталось, нужно поддерживать в состоянии постоянной надежды на победу”, – сказал Дмитрий Евстафьев в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Эфир программы слушайте здесь.Профессор смотрит в мiръЗапад о выборах в России, контроль над вооружениями, рейтинг партии Шольца11:04

Взято отсюда.