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Фицо лично сообщит Шмыгалю об отказе Словакии поставлять Украине оружие

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Фицо лично сообщит Шмыгалю об отказе Словакии поставлять Украине оружие

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал встречу с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде в Закарпатской области Украины, в ходе которой сообщит о готовности Братиславы оказывать Киеву только гуманитарную помощь.

Заявление глава словацкого правительства сделал на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.«”Я встречусь с премьер-министром (Украины, – ред.) Шмыгалем на следующей неделе в Ужгороде и скажу, что мы оказываем только гуманитарную помощь и не будем посылать никакого оружия, поскольку оно не решит проблему, которая сейчас есть на Украине”, – приводит слова Фицо РИА Новости.

Он подчеркнул, что с момента начала конфликта “уже дважды можно было договориться о прекращении огня”, в то время как ЕС придерживается неправильного политического и экономического курса.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о запланированной на 29 января в Ужгороде встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину.

Новый кабмин во главе с Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства по поводу очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.

Радио Sputnik также рассказало, почему, по мнению словацкого премьера, Киеву не стоит выделять новую финансовую помощь.

Взято отсюда.

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