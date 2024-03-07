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Фицо раскритиковал власти Чехии за их отношение к войне на Украине

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Фицо раскритиковал власти Чехии за их отношение к войне на Украине

Правительство Чехии ставит под угрозу отношения со Словакией из-за своей заинтересованности в поддержке войны на Украине, заявил глава словацкого кабинета министров Роберт Фицо.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал нецелесообразным проведение чешско-словацких консультаций в ближайшие месяцы из-за внешнеполитических разногласий двух стран.«

"Словацкое правительство никогда – я повторяю, никогда – не будет подвергать глубокие чешско-словацкие отношения никакой опасности. Мы принимаем к сведению, что лидеры чешского правительства решили поставить их под угрозу лишь потому, что заинтересованы в поддержке войны на Украине, тогда как словацкое правительство открыто говорит о мире", – приводит РИА Новости ответное заявление Фицо.

Решение Праги не повлияет на политику Братиславы, говорится в видеообращении премьер-министра Словакии, опубликованном в социальной сети.«

"Правительству Чехии рады в Словакии в любое время. Наши политические отношения мы не будем в Словакии отягощать разными взглядами на мир, которые не имеют ничего общего с чешско-словацким сосуществованием", – сказал Фицо.

Ранее радио Sputnik писало, что удивило премьер-министра Словакии на конференции в Париже, посвященной ситуации на Украине.

Взято отсюда.

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