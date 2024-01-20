Фицо расскажет Шмыгалю неприятную новость о перспективах Украины в НАТО

Глава словацкого правительства Роберт Фицо сообщил, что на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем коллеге что намерен проинформировать его о блокировке Братиславой заявки Украины на вступление в НАТО. «

"Я знаю с чем иду (на встречу с украинским премьером, – ред.). Я <…> скажу о том, что есть вещи, на которые наши взгляды полностью отличаются. Что касается их вступления в Европейский союз, мы это уважаем, но они должны соответствовать условиям… Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом третьей мировой войны", – сказал Фицо в эфире телеканала RTVS.

По его словам, которые приводит РИА Новости, встреча, запланированная на 24 января в Ужгороде, будет “интересной”.

Фицо отметил, что украинская сторона не хочет проводить по ее итогам пресс-конференцию, добавляет “Царьград”.

Радио Sputnik также рассказало, о чем еще Фицо может сообщить Шмыгалю в рамках предстоящей встречи.

Взято отсюда.