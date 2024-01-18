Франция опровергла присутствие на Украине своих наемников

Париж оказывает помощь Киеву в полном соответствии с международным правом, не отправляя в зону боевых действий своих наемников, заявили в МИД Франции.«

"Франция помогает Украине поставками военной техники и военной подготовкой в полном соответствии с международным правом <…> У Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще", – цитирует текст сообщения ведомства агентство Reuters.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники.

Радио Sputnik сообщало, что МИД РФ вызвал посла Франции после ликвидации наемников в Харькове.

Взято отсюда.