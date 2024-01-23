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Франция убивает аграриев и рыбаков

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Франция убивает аграриев и рыбаков

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Президент Макрон рискует в ближайшее время обнаружить, что заперт в Елисейском дворце, как и почувствовать живительный “аромат” навоза – прошедшая накануне поздно вечером встреча представителей аграриев с его новым премьером не дала никаких результатов. И фермеры сказали, что если потребуется блокировать центр Парижа, они это сделают, не задумываясь.

Как и полагается высокопоставленному бюрократу, Габриэль Атталь пообещал “во всем разобраться”, а также метнуться в провинцию, чтобы побывать на ферме какой-нибудь, но никаких конкретных решений принято им не было. Да и принять их второй человек, согласно властной иерархии, в Пятой республике не мог, поскольку он не владеет матчастью. Поэтому поможем Атталю разобраться.

Итак, вначале несколько цифр. Франция, вопреки тому, что о ней думают, потеряла свой продовольственный суверенитет, и давно. Теоретически, разумеется, местные аграрии готовы завалить едой соотечественников, но практически им сделать этого не позволят брюссельские люди в сером, поскольку если фермеры сами будут решать, сколько и чего производить, общеевропейские чинуши останутся без работы. Поэтому Брюссель – в рамках глобализма и наплевательского отношения к интересам, в частности, французов, так зарегулировал отрасль, что не менее трети от общего объема продовольствия теперь во Францию импортируется.Прямой эфирФранцузские аграрии хотят жить, но не выживать15:15

Параллельно тот же Брюссель в сообщничестве с Парижем наложил такие правила и нормы именно на французских сельхозпроизводителей, что себестоимость того, что они выращивают и за чем бдят, выросла, в сравнении, например, с испанскими или португальскими, не говоря о марокканских продуктах, минимум вдвое. Те субсидии, которые Брюссель отправляет аграриям, издержек квот и норм не покрывают вовсе или покрывают недостаточно. А ведь есть еще дамоклов меч в виде украинского сельхозсектора, мечтающего захватить часть платежеспособного французского в том числе потребительского спроса.

В результате политиканских игр в прогресс и глобализм французские аграрии потеряли не менее 40 процентов своих доходов, но и этот уровень обнищания показался бюрократии недостаточным, поэтому, в рамках наполнения казны, чинуши решили обложить фермеров дополнительными налогами – в том числе и на дизельное топливо, которым аграрии заправляют комбайны и тракторы. Это еще один минус к доходам, и минус этот составляет в среднем от восьми до десяти тысяч евро ежегодно. Да, а украинским продуктам и сельхозсырью пока оказывается режим торгового благоприятствования.

Схожая ситуация и у французских рыбаков – тем, что ведут промысел в Бискайском заливе, на месяц госорганы запретили выходить в море. Причина – охрана поголовье дельфинов. Как связана охрана этих млекопитающих и рыбная ловля, не может толком объяснить никто, но зато власти ставят себе галочку, что они, дескать, берегут экологию, а значит – они смогут ходить в Брюсселе гоголем. Показывая, что действуют в рамках общеевропейской “зеленой сделки”, и, вообще, ведут себя послушно.

Помимо катастрофических последствий для экономики (и для кармана потребителей и покупателей) есть и политический аспект. Если власти не решат проблемы аграриев в пользу последних, уже аграрии решат судьбу президентства Макрона, проголосовав на грядущих европейских выборах не так, как их заставляют, а так, как они сочтут нужным.

Автор Елена Караева, специально для радио Sputnik

Взято отсюда.

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