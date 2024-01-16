реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

ФРГ раскрыла объем помощи, предусмотренной на поддержку Киева в 2024 году

Подписывайся на ГОРНЯК22!

ФРГ раскрыла объем помощи, предусмотренной на поддержку Киева в 2024 году

Германия в текущем году намерена оказать Украине военную помощь на сумму, превышающую семь миллиардов евро, говорится в заявлении правительства ФРГ.

Во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Пресс-служба правительства Германии проинформировала, что стороны обсудили продолжение помощи Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

В частности, лидеры стран согласились с необходимостью продолжать финансовую, военную и гуманитарную поддержку Киева.«

"В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем семь миллиардов евро", – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

В материале информагентства отмечается, что по объему выделенной Украине помощи с момента начала российской спецоперации США занимают первое место, Германия – второе.

Радио Sputnik также писало, что дебаты по поводу Украины в Европарламенте закончились перепалкой.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция

На всеукраинском телемарафоне показали карту России с Крымом

17.01.2024

 Специальная Военная Операция

Поляки разблокировали еще два пункта пропуска на границе с Украиной

17.01.2024

 Специальная Военная Операция

Джигурда представил свою версию слива в Сеть видео с Волочковой

17.01.2024

 Специальная Военная Операция

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

17.01.2024

 Специальная Военная Операция

Жесткие обвинения: “партия Залужного” пошла в атаку на Зеленского

17.01.2024

 Специальная Военная Операция

Путин объяснил, почему россиян невозможно победить

17.01.2024

 Специальная Военная Операция

В приграничных городах Белгородской области установят укрытия от обстрелов

17.01.2024

 Специальная Военная Операция

Военный аналитик допустил “сумасшедшую” реакцию Белого дома на провал ВСУ

17.01.2024

 Специальная Военная Операция

Сийярто назвал три условия для прекращения украинского конфликта

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске