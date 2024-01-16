ФРГ раскрыла объем помощи, предусмотренной на поддержку Киева в 2024 году

Германия в текущем году намерена оказать Украине военную помощь на сумму, превышающую семь миллиардов евро, говорится в заявлении правительства ФРГ.

Во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Пресс-служба правительства Германии проинформировала, что стороны обсудили продолжение помощи Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

В частности, лидеры стран согласились с необходимостью продолжать финансовую, военную и гуманитарную поддержку Киева.«

"В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем семь миллиардов евро", – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

В материале информагентства отмечается, что по объему выделенной Украине помощи с момента начала российской спецоперации США занимают первое место, Германия – второе.

Радио Sputnik также писало, что дебаты по поводу Украины в Европарламенте закончились перепалкой.

Взято отсюда.