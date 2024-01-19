ФСБ задержала украинца за контрабанду комплектующих к САУ “Гвоздика”

Силовики задержали украинца за незаконную перевозку комплектующих к самоходной артиллерийской установке “Гвоздика” на территорию Украины, сообщает пресс-служба УФСБ по Белгородской области.«

"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечен контрабандный канал поставки продукции военного назначения на Украину <…> Установлена причастность гражданина Украины к организации в интересах предприятий оборонного комплекса сопредельного государства незаконного перемещения на Украину комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика"", – приводит РИА Новости текст релиза управления.

Уточняется, что в отношении задержанного было открыто уголовное дело по статье “Контрабанда материалов и оборудования для создания вооружения”. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Радио Sputnik сообщало, как сотрудники ФСБ борются с украинскими диверсантами.

Взято отсюда.