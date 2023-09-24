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Гашек отреагировал на скандальное интервью Задорова

редактор ГОРНЯК2201 mins

Экс-хоккеист Гашек заявил, что никто не должен принуждать россиян высказываться

Бывший игрок сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек на своей странице в соцсети Х высказался о скандальном интервью российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» Никиты Задорова.

«Раскроем карты. Да, это шаг вперед. Но главное: если НХЛ (и, конечно, все спортивные федерации с МОК), а также правительства демократических стран не изменят правила, по которым гражданин России может выступать публично в данной стране, т.е. спортсмен может принимать участие в соревнованиях, то ничего не изменится.

Прежде всего необходимо установить правила относительно высказываний и в то же время оказать максимальную поддержку российским спортсменам, если они решат высказаться. Одно без другого бессмысленно, и результат всегда будет почти нулевой.

До cих пор, примерно за 600 дней, пожалуй, вcе cпортивные федерации во главе c МОК ничего не cделали для роccийcких и белоруccких cпортcменов (плевали на них)! А те, которые позволяли им играть, например, НХЛ, WTA, ATP Tour, федерации бокcа, пинг-понга, фехтования и т. д., тоже cтали рекламой.

И в заключение повторю, что никто не должен принуждать ни одного российского и белорусского спортсмена высказываться. Как они решат, зависит от каждого из них», — говорится в сообщении.

28-летний Задоров с 2012 года выступает за океаном, куда он уехал из фарм-клуба ЦСКА «Красная Армия». Сначала Задоров играл в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) за «Лондон Найтс», после чего стал игроком НХЛ, где играл за «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш», «Чикаго Блэкхоукс» и «Калгари Флэймз».

Задоров не впервые критично отзывается о положении дел в России. До того защитник также критиковал правительство из-за уровня жизни в стране.

Ранее Задоров заявил, что больше не собирается комментировать происходящее в России.

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