На Украине в январе возможны масштабные политические изменения, считает писатель, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Причина, по его словам, заключается в том, что нынешнее руководство страны оказалось в тупике по всем направлениям.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что внутренние возможности финансирования военных нужд истощены, ресурсов для возможной мобилизации 500 тысяч человек нет. “У нас нет этих миллиардов(гривен)”, пояснил он.

Ранее конгресс США ушел на рождественские и новогодние каникулы, не одобрив законопроект, который включает в себя новый транш военной помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов.«

"У Минфина (Украины) на это нет денег, они спрашивают у Минобороны, нельзя ли с этим придумать что-то другое. А дело в том, что, поскольку нет денег от Запада, то начиная с января придется заморозить выплату пенсий и зарплат бюджетникам, а это порядка 16 миллионов человек. Поэтому, чтобы этого не было, надо срочно объявить какую-нибудь "перемогу". Понятно, что под Новый год этим вряд ли кто-то будет заниматься, но, в принципе, меня не удивит, если за январь последуют какие-то могучие телодвижения. В конце концов, Зеленскому можно намекнуть, что не надо сидеть до 30 марта (даты очередных выборов президента, – ред.), когда истекут конституционные полномочия, а уступить пальму первенства (главкому ВСУ Валерию) Залужному", – такую версию представил Гаспарян в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Зеленский заявлял, что командование ВСУ предлагает мобилизовать дополнительно 450–500 тысяч человек. Позднее Залужный утверждал, что командование не делало конкретных запросов по количеству мобилизуемых.

Программу Армена Гаспаряна слушайте здесь. Теория заблужденийИнтриги Запада против России и госреестр военнообязанных на Украине17:04Теория заблужденийПроблемы закарпатских венгров, бойкот Киркорову и проверки Ивлеевой17:33

Взято отсюда.