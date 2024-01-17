Гаспарян: в НАТО были искренне убеждены, что русские уже проиграли

Российская армия неоднократно опрокидывала расчеты стратегов НАТО, отметил писатель, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Таблоид Bild утверждал со ссылкой на секретный документ бундесвера, что Германия готовится к конфликту между Россией и НАТО, который якобы может начаться в 2025 году.

В Минобороны ФРГ, комментируя эту публикацию, заявили, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью военного дела.

Немцам не стоит переживать по этому поводу, бундесвер в любом случае не представляет угрозы для российской армии, считает Гаспарян.«”А что им там в Германии нервничать? У них боекомплекта, по оценкам бундесвера, на три дня, так что не рыпайся, кум, иди ко дну… В середине 60-х годов некоторые в ФРГ говорили, что бундесвер есть не что иное, как разболтанный демократический свинарник, в котором каждая дивизия сможет противостоять отборной русской части не более десяти секунд. Это было 60 лет назад, когда еще не было в таком количестве любителей экологии, хипстеров, и бундесвером не руководили три женщины подряд, которые смогли развалить всю германскую военную машину”, – сказал Армен Гаспарян в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Из числа крупных армий опытом ведения современных боевых операций обладает сегодня только российская армия, продолжил он.«”Армия проявляется во время военных операций. В теории вы можете себя считать кем угодно… Вопрос: где воевал бундесвер за последние 30 лет? Они входили в состав контингента альянса в Афганистане, это предполагало определенные условия. Что это за условия: у вас десятикратное превосходство в технике, стократное превосходство в авиации, и ваша военная кампания заключается в том, что вы неделю утюжите какой-нибудь аул всеми возможными способами… На сегодняшний день опытом ведения современных военных операций обладает только одна армия – это русская армия”, – указал Гаспарян.

В НАТО рассчитывали, что ВСУ, оснащенные западной техникой, в ходе летнего наступления 2023 года добьются больших успехов – и известно, чем обернулись эти расчеты, отметил он.«”Было искреннее убеждение в том, что русские уже проиграли, что “великий контрнаступ” (ВСУ) сметет русскую армию”, – напомнил писатель.

Программу Армена Гаспаряна слушайте здесь. Теория заблужденийНовый миропорядок и бесперспективность переговоров17:04Теория заблужденийОпасения Эстонии, надежды Венгрии, новая горячая точка на Ближнем Востоке17:34

Взято отсюда.