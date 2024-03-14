Гатилов: у России в международных организациях много единомышленников

Западные страны пытаются чинить препятствия работе российских представителей в международных организациях, эти недружественные действия нейтрализуются совместными усилиями дипломатов России и единомышленников нашей страны. Об этом заявил в интервью радио Sputnik постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Работа российских дипломатов в Женеве имеет свою специфику, отметил он.«”Если Нью-Йорк – это в основном Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности, политические вопросы, то в Женеве расположены штаб-квартиры более двадцати международных организаций системы ООН, у них совершенно разный характер деятельности. Например, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная организация интеллектуальной собственности, Международный союз электросвязи, Международная организация труда и так далее… В большинстве случаев это должна быть не политизированная работа. К сожалению, в последние годы наши западные “партнеры” пытаются политизировать работу этих структур в контексте развития украинского кризиса, пытаются выдавить Россию из руководящих органов этих организаций, которые не должны заниматься политическими вопросами и должны решать свои практические задачи. В этом состоит сейчас специфика нашей работы здесь, в Женеве… Приходится все время давать отпор необоснованным обвинениям, попыткам вытеснить Россию с международных площадок”, – сказал Гатилов.

Эту работу Россия ведет не в одиночку, у нее есть немало единомышленников, продолжил он.«”Есть много стран – наших единомышленников, которые не согласны с тем курсом, который навязывают западные государств во главе с США. Мы стараемся с такими странами объединяться и отстаивать наши общие интересы. У нас здесь создана Группа друзей в защиту Устава ООН, такая же группа существует и в Нью-Йорке. Это страны, которые считают, что международные отношения должны строиться строго на основе выполнения принципов и целей Устава ООН, а не того порядка, который пытаются навязать в обход Устава западные государства, преследующие свои геополитические интересы. Такая ситуация уже не устраивает очень многие страны, которые считают, что если мы хотим равноправного сотрудничества, если мы хотим, чтобы дискуссии и решения на международных площадках отражали интересы всех государств в равной степени, то все это должно происходить на принципах, заложенных в Уставе Организации Объединенных Наций”, – уточнил Геннадий Гатилов.

В Группу друзей в защиту Устава ООН входят Алжир, Ангола, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Палестина, Российская Федерация, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия, Экваториальная Гвинея и Эритрея.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Персоны гратаГеннадий Гатилов о Египте и Иордании14:04Персоны гратаГеннадий Гатилов об ООН и многосторонней дипломатии14:33

Взято отсюда.