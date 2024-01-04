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“Где чужой, где свой?” Фарион осудила русскоязычных военнослужащих ВСУ

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"Где чужой, где свой?" Фарион осудила русскоязычных военнослужащих ВСУ

Украинских военных могут в критический момент запутать сослуживцы, говорящие на русском языке, считает экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион.«

"Каждое мгновение может быть решающим тогда, если, не дай Бог, ты ранен и над тобой кто-то стоит и говорит (на русском языке, – ред.). Что с тобой происходит, где чужой, где свой? Это граница между своими и чужими", – цитирует Фарион "Газета.ru".

В интервью украинскому телеканалу ISLND TV она также осудила украинских военнослужащих, которые по рации говорят “на московском языке”.«

"Как другие по рации должны сориентироваться, кто это?" – задалась вопросом экс-нардеп.

Ранее радио Sputnik писало, что Фарион призвала “утилизировать” русскоязычных украинцев.

Взято отсюда.

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