Армия России перешла к масштабным атакующим действиям и успешно продвигается, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.«”Нужно обратить внимание, что враг постоянно меняет тактику своих войск, <…> он перешел к мощной тактике, очень хорошо организовал разведку, он знает наши стыки между воинскими частями, <…> продвигается вперед”, – приводит РИА Новости слова генерала.

В эфире украинского телеканала “Прямой” Кривонос в очередной раз обратил внимание на нехватку солдат и боеприпасов у ВСУ и активное и успешное применение дронов и минометов российскими военнослужащими.

Радио Sputnik также рассказало, как в Госдуме оценили роль Украины для западных армий.

Взято отсюда.