Конфликт на Украине все больше приобретает характер “войны на истощение”, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг агентству Bloomberg в кулуарах всемирного форума в Давосе.«”Этот конфликт сейчас становится войной на истощение. Это значит, что теперь нужно не только развертывать новые системы, но и думать о том, чтобы было достаточно боеприпасов, достаточно запчастей”, – цитирует РИА Новости генсека Североатлантического альянса.

Во вторник днем радио Sputnik сообщило, что Столтенберг также признал успехи российских войск в зоне спецоперации на Украине.

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