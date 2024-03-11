Генсек НАТО оценил “угрозу” со стороны России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по-прежнему не видит военной угрозы странам – членам альянса со стороны России.«

"Мы не наблюдаем непосредственной военной угрозы в отношении какой-либо страны НАТО, частично потому, что Россия слишком занята… на Украине", – цитирует его РИА Новости.

Также в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции в Брюсселе Столтенберг подчеркнул, что любой потенциальный противник НАТО осознает, что атака на одного члена альянса спровоцирует немедленный ответ.

Генсек Североатлантического альянса ранее заявил, что страны блока сообща дадут мощный ответ на любую атаку против НАТО.

Накануне радио Sputnik рассказало, какое заявление о западных военных на Украине сделал глава польского МИД Радослав Сикорский.

Взято отсюда.