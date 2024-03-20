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Гладков: при обстреле Белгорода со стороны ВСУ есть погибший

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Гладков: при обстреле Белгорода со стороны ВСУ есть погибший

В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ есть погибший, еще два человека получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО 19 марта около 22:00 мск уничтожили в небе над регионом 13 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Гладков уточнил, что система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом.«

"Один человек погиб – мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. В результате обстрела два человека пострадали: у девушки 17 лет закрытая черепно-мозговая травма и рассечение надбровной области, у мужчины – осколочные ранения правой верхней конечности. Бригадами скорой раненые доставлены в детскую областную клиническую больницу и городскую больницу №2 города Белгорода", – написал губернатор в Telegram-канале.

Гладков добавил, что также зафиксированы разрушения на территории двух детских садов и школы.

Радио Sputnik назвало число погибших в Белгородской области при обстрелах ВСУ за неделю.

Взято отсюда.

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