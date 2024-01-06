Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Шестерых пострадавших от обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ выписали из больницы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее губернатор заявлял, что в местных больницах и в федеральных центрах находятся 74 раненых, 20 человек – в реанимации в Москве.«”За вчерашний день из больниц было выписано шесть пострадавших. Один человек, к сожалению, получил ранение в Шебекино. Сейчас в больницах Москвы и Белгорода находятся 69 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь”, – написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор также добавил, что в городе возобновятся работы по восстановлению остекления и поврежденных кровель.«”На вчерашний день застеклили 1300 кв. м. оконных конструкций в городе Белгороде. К сожалению, из-за погоды были приостановлены кровельные работы. Сегодня их возобновим”, – сказал он.

Радио Sputnik сообщало, что Гладков сообщил об угрозе ракетной опасности в Белгороде.

Взято отсюда.