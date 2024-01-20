Гладков рассказал об ущербе после атаки дрона ВСУ на село Колотиловка

Украинские военные сбросили осколочный боеприпас с дрона на село Колотиловка, поврежден инфраструктурный объект, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В субботу вечером глава региона проинформировал, что линия газоснабжения повреждена в результате атаке украинского дрона-камикадзе на окраине села Новостроевка-Вторая Грайворонского округа.«”Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект связи”, – написал Гладков в Telegram-канале.

Село Колотиловка Краснояружского района находится в полукилометре от российско-украинской границы.

В субботу утром радио Sputnik сообщало, что средства РЭБ перехватили украинский ударный беспилотник в небе над ЛНР.

Взято отсюда.