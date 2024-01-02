Гладков: силы ПВО сбили четыре воздушные цели на подлете к Белгороду

Средства ПВО сбили четыре воздушные цели на подлете к Белгороду, по предварительным данным, есть пострадавший, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее глава региона информировал о включении сирены ракетной опасности. Он призвал жителей спуститься в укрытия. «

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 4 воздушных цели на подлете к городу", – написал он в Telegram-канале.

Гладков отметил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.«

"По предварительным данным, есть один пострадавший – у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется в больницу. Состояние тяжелое. Информация по разрушениям уточняется", – добавил глава Белгородской области.

Накануне радио Sputnik писало, что при обстреле украинскими войсками поселка под Белгородом чудом выжил ребенок.

Взято отсюда.