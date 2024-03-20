Гладков сообщил о жертвах в результате обстрела ВСУ города под Белгородом

Два мирных жителя погибли и еще двое получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ города Грайворон, сообщил Вячеслав Гладков.

Он добавил, что с раннего утра Грайворонский округ находится под массированным обстрелом украинских войск, которые, в частности, используют для этого РСЗО.«”К большому горю, в Грайвороне погибли два мирных жителя – мужчины на момент прилета снарядов находились на улице. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата для всех нас… По предварительным данным, ранены два человека”, – написал в Telegram-канале Гладков.

У одного пострадавшего мужчины, по данным губернатора, открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки. Еще у одного пострадавшего – черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза, уточнил губернатор.

По словам Гладкова, в городе полностью разрушено здание пищеблока. По предварительной информации, под завалами может находиться сотрудница учреждения.

Радио Sputnik назвало число погибших в Белгородской области при обстрелах ВСУ за неделю.

Взято отсюда.