Гладков сообщил о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода

Три человека пострадали в результате обстрела ВСУ Белгорода в в понедельник вечером, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее в мэрии Белгорода проинформировали о сработавшей в городе и окрестностях в 21:33 мск сирене ракетной опасности.

Согласно данным Минобороны РФ, в указанное время система ПВО уничтожила в небе над регионом 10 реактивных снарядов, выпущенных украинскими подразделениями из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.«

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть трое пострадавших", – написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что сейчас пострадавших доставляют в больницу. Среди нуждающихся в помощи медиков – женщина, которого получила осколочные ранения спины.

У одного из мужчин осколочное ранение груди, спины и предплечья, у другого пострадавшего – ранение груди и верхних конечностей, уточнил Гладков.

Радио Sputnik сообщало, что власти окажут помощь жителям Белгорода, которые захотят временно переехать в Старый Оскол и Губкин.

Взято отсюда.