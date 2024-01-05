Гладков: власти помогут желающим временно переехать белгородцам

Власти помогут жителям Белгорода, которые переживают за свою безопасность и хотят выехать в пункты временного размещения (ПВР) в других городах области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«”Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: “Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место”. Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли. Все, что от нас зависит, мы делаем. Напомню, что это мы делали всегда. И по ситуациям, когда у нас происходили события в Шебекинском округе. Мы принимали решения и вывозили тех, кто для себя решал переехать, в наиболее безопасное место”, – написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что нуждающимся в помощи следует обратиться по этому вопросу в приемную губернатора или мэра, также можно воспользоваться телефонами 122 или 112.

Жителей перевезут в ПВР Старого Оскола или Губкина, уточнил белгородский губернатор. По его словам, они будут проживать в комфортабельных и безопасных номерах столько времени, сколько потребуется.«

"Не хватит мест в наших пунктах временного размещения на территории нашего региона – значит, буду обращаться к своим коллегам, губернаторам других регионов, чтобы они оказали нам помощь. Они и в конце декабря, и в начале уже этого, 2024 года, звонили мне. Поступали десятки звонков от моих коллег с тем, чтобы помочь всем вам", – подчеркнул Гладков.

Радио Sputnik также сообщало, что власти Белгорода решили эвакуировать порядка 600 человек.

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