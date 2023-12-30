Гладков: ВСУ повредили ЛЭП и порядка 20 домовладений в Белгородской области

Линия электропередачи и порядка 20 частных домов повреждены в результате атаки ВСУ на поселок Уразово Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«”Под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. <…> Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи”, – написал губернатор в Telegram-канале.

Глава Белгородской области также отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают аварийные и оперативные службы.

“Продолжается обход территории”, – заключил губернатор.

Гладков ранее сообщил, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. Он отметил, что, по предварительным данным, погибли двое детей, есть пострадавшие.

Радио Sputnik сообщало, что в Брянской области при обстреле со стороны ВСУ погиб ребенок.

Взято отсюда.