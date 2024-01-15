Глава Минобороны Украины ушел от ответа на вопрос о плане ВСУ на 2024 год

Министр обороны Украины Рустем Умеров отказался раскрывать детали украинского плана действий на 2024 год, пишет РИА Новости. «

"Каков план на 2024 год, знают только Украина и ее партнеры", – заявил Умеров на пресс-конференции в швейцарском Давосе.

Трансляция проводилась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Ранее украинский министр заявлял, что Украина может установить контроль над Крымом в 2024-м. Он подчеркнул, что это “стратегическая цель” Киева.

Радио Sputnik ранее писало, что Владимира Зеленского и главу Минобороны Рустема Умерова призвали уйти в отставку после удара ВС РФ.

Взято отсюда.