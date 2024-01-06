Глава “Росатома” оценил ситуацию с обеспечением безопасности на ЗАЭС

Сотрудники Запорожской АЭС прилагают все усилия для обеспечения безопасной эксплуатации станции, угроза ей может исходить только со стороны ВСУ, заявил генеральный директор госкорпорации “Росатом” Алексей Лихачев в интервью телеканалу “Россия 24”.«

"У нас нет никаких сомнений, что нынешний коллектив (ЗАЭС) обеспечит безопасную эксплуатацию Запорожской атомной электростанции. Мы предпринимаем все усилия, чтобы в нынешнем режиме любые риски были сведены к нулю. Это происходит под контролем МАГАТЭ. <…> На сегодняшний день угроза Запорожской атомной станции может происходить только от вооруженного вмешательства ВСУ", – приводит его слова РИА Новости.

Радио Sputnik рассказывало, зачем глава украинской разведки Кирилл Буданов признался в атаках киевского режима на ЗАЭС.

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