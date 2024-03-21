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Глава Военного комитета НАТО призвал Киев к новой мобилизации

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Глава Военного комитета НАТО призвал Киев к новой мобилизации

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал Украину провести дополнительную мобилизацию.«

"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется", – цитирует Бауэра интернет-издание "Страна.ua".

Отмечается, что лейтенант-адмирал ВМС Нидерландов, впервые с начала конфликта приехавший на Украину, сделал это заявление на Киевском форуме по безопасности.

Радио Sputnik сообщило, что в Киеве допустили возможность мобилизации менее 500 тысяч украинцев.

Взято отсюда.

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