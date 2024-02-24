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Главком ВСУ Сырский обратился к украинцам “в этот день”

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Главком ВСУ Сырский обратился к украинцам "в этот день"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский опубликовал в Telegram-канале пост, посвященный годовщине специальной военной операции.

“Сегодня два года… <…> Мы продолжаем сражаться”, – написал он.

Сырский перечислил “успехи” украинской армии на поле боя а также напомнил о летнем контрнаступлении, которое “в силу объективных обстоятельств” не позволило ВСУ переломить ход конфликта.

Главком подчеркнул, что Украина продолжит борьбу, чтобы не потерять ни одного населенного пункта, как это произошло с Авдеевкой и Артемовском.«

"В этот день я также хочу поблагодарить наших партнеров за помощь. Каждый снаряд, каждый танк, каждая бронемашина – это прежде всего сохранение жизни украинского солдата. <…> Верю, что в ближайшее время мы дадим ассиметричный ответ "российскому оккупанту" и в воздухе", – заявил Сырский.

Обращаясь к ВСУшникам, он подчеркнул, что сейчас Украина “нуждается в единстве”.

Радио Sputnik писало, что приемный сын Сырского поздравил россиян со взятием Авдеевки.

Взято отсюда.

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