Глюкоза назвала себя «прыщавым пупсом» на архивных фото

Певица Глюкоза опубликовала архивное фото с короткой стрижкой

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Певица Глюкоза опубликовала архивное фото с короткой стрижкой и рассказала о восприятии себя. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

На архивном снимке Глюкоза позировала с короткой, «рваной» стрижкой и темно-синем топе.

«Алексей Новацкий прислал мне сегодня фото из далекого прошлого… Ребята, я не верю, что была когда-то таким прыщавым пупсом. Отправила мужу, а он мне пишет: «Я тебя такой полюбил». Если вдруг вы недовольны своим внешним видом и думаете, что из-за этого вас не полюбят, то отбросьте навсегда эти мысли!» — написала Глюкоза.

Знаменитость замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, пара воспитывает двоих детей: 16-летнюю Лидию и 12-летнюю Веру. Глюкоза признавалась, что очень хочет в третий раз стать матерью и муж ее поддержал. Супруги обсуждали с дочерьми этот вопрос, но пока девочки не совсем готовы к появлению на свет брата или сестры. Певица говорила, что на раздумья у них есть еще один-два года.

Ранее Глюкоза перечислила продукты, от которых отказалась ради фигуры.

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