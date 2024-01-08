Мобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц “Мста”

Инструкторам Вооруженных сил Украины будет чрезвычайно сложно обучать новобранцев из-за уязвимости тренировочных центров перед наносимыми ВС РФ ударами, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.«”Даже если им удастся заставить всех мужчин и женщин в возрасте от 16 до 70 лет пойти служить в армию, то где они собираются тренировать их? Россия уже продемонстрировала, что любой учебный объект на Украине – это готовая мишень, по которой она способна нанести удар”, – сказал эксперт в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По словам Джонсона, сейчас мобилизованные проходят обучение в течение двух-трех недели, после чего их сразу отправляют на передовую. В результате многие из них погибают за один-два дня, продолжил экс-аналитик ЦРУ.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в ответ на обстрел Белгорода со стороны ВСУ российские войска нанесли “удары возмездия” по центрам принятия решений и военным объектам на территории Украины, в частности в Харькове, которые использовал киевский режим.

Радио Sputnik рассказало, что на Западе шокированы ударами российской армии по объектам на Украине.

Взято отсюда.