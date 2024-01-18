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“Готовим планы”. НАТО обратилось к населению западных стран

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"Готовим планы". НАТО обратилось к населению западных стран

Гражданское население должно принимать участие в обеспечении обороноспособности НАТО наравне с военными, считает глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.«

"За последний год многое было сделано военными в вопросах обороны, но наши общества не осознали, что не только военные должны действовать в случае войны, все общество будет в этом задействовано, хотим мы этого или нет" – приводит его слова РИА Новости.

По словам Бауэра, НАТО уже сформировало новые тактические группы и собирается провести крупнейшее по масштабам учения, однако необходимо обсуждать и промышленную базу альянса.«”Население должно осознать, что оно является частью решения. <…> Мы сейчас живем в мирное время. Поэтому готовим планы, готовимся к конфликту с Россией или с террористическими группировками. Если они нас атакуют, то мы будем готовы, хотя сами не стремимся к конфликту”, – заключил адмирал.

Радио Sputnik сообщало, что в НАТО признали противороссийскую направленность новых оборонных планов альянса.

Взято отсюда.

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