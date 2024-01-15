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Группировка войск “Восток” показала ремонт армейской техники из зоны СВО

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Группировка войск "Восток" показала ремонт армейской техники из зоны СВО

Военнослужащие ремонтного подразделения группировки “Восток” рассказали и показали, как происходит процесс восстановления поврежденной в зоне спецоперации военной техники.

Отмечается, что самое пристальное внимание в ремонтном цехе подразделения 36-й армии группировки войск “Восток” уделяется мотору. Перед началом ремонта техника проходит дефектовку – диагностику, которая позволит специалистам понять, какие узлы и механизмы в первую очередь требуется заменить или отрегулировать.«

"Приходит техника на ремонт. Двигатель вносят в агрегатно-моторный цех. В моторном цехе он ремонтируется. Этот двигатель я забираю, привожу сюда, устанавливаю и здесь его обкатываю", – объяснил телеканалу "Звезда" водитель-моторист с позывным "Агрегат".

Вместе с инженерами и механиками в ремонтном цехе работают представители заводов-изготовителей техники, добавляет телеканал. Они поставляют запчасти и расходные материалы, а также поддерживают связь напрямую с бойцами в зоне СВО, чтобы учитывать их замечания в дальнейшей работе.

Радио Sputnik рассказало, сколько военной техники возвращают с СВО на ремонт.

Взято отсюда.

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