Хакеры оставили без тепла и горячей воды жилой массив во Львове

Хакеры оставили жилой массив Львова без отопления и горячего водоснабжения, заявили в городском коммунальном предприятии “Львовтеплоэнерго”.«

"В результате хакерской атаки нарушена система управления теплоснабжением. Продолжаются работы по восстановлению услуг по отоплению и горячему водоснабжению в жилом массиве Сихов", – говорится в сообщении.

В предприятии пообещали возобновить теплоснабжение к 21:00 по местному времени (22:00 мск).

Радио Sputnik сообщало, что хакеры оставили предупреждение Владимиру Зеленскому на сайте Киевского облсовета.

Взято отсюда.