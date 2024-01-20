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“Хочешь втянуть НАТО”. В Сети осудили Зеленского за слова о России

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"Хочешь втянуть НАТО". В Сети осудили Зеленского за слова о России

Пользователи соцсети Х раскритиковали Владимира Зеленского, обвинившего Россию в том, что “мир переживает период неопределенности и незащищенности”, и призвавшего дать Украине все необходимое для продолжения конфликта.«”Ты всего лишь пару лет президент, а уже привел весь мир на порог третьей мировой войны… Ты даже не можешь мобилизовать пятьсот тысяч солдат, потому что все они сбежали от твоего режима и твоей политики. Теперь ты хочешь втянуть страны НАТО в этот конфликт для своего выживания”, – приводит РИА Новости комментарий пользователя Mira D.«”Тебе нужно было заключать мир два года назад, тогда бы ты спас поколение украинцев, но ты повелся на политику США”, – добавил David.«”Конфликт окончен, Украина проиграла. Сколько еще украинцев должно погибнуть, чтобы ты это осознал?” – поинтересовался Solomon.«”Ты проблема, а Путин – решение для Украины!” – выразил уверенность Vincent.«”Тебе никто не верит”, – написал Michael Brunner.

Радио ранее Sputnik рассказало, как в США ответили Зеленскому на “три главных вопроса”.

Взято отсюда.

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