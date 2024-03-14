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“Хочет начать войну”. В США высказались о планах Макрона на Украине

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"Хочет начать войну". В США высказались о планах Макрона на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон недавними заявлениями о возможной отправке войск НАТО на Украину провоцирует конфликт с Россией, пишет обозреватель издания The Amercian Conservative Дуг Бэндоу.«

"Франция хочет начать войну с Россией, по крайней мере, так кажется. Возможно, президент Франции Эммануэль Макрон воображает себя новым воплощением Наполеона в своей решимости превратить свою страну в великую державу", – отметил журналист.

Бэндоу добавил, что предложение Макрона не дать России победить “любой ценой” было резко отвергнуто “важными членами НАТО” во главе с США. При этом другие страны – члены альянса, обладающие куда меньшей военной мощью, такие как Эстония и Литва, поддержали французского лидера. «”Как и в прошлом, государства НАТО с наименьшими военными возможностями оказались наиболее готовыми предлагать грандиозные планы использования вооруженных сил других членов. <…> Откуда энтузиазм о том, что может перерасти в Третью мировую ядерную войну?” – задался вопросом Бэндоу.

Обозреватель подчеркнул, что вместо эскалации украинского конфликта Вашингтон и Брюссель должны сосредоточиться на том, чтобы добиться его мирного урегулирования.

Радио Sputnik рассказало, что думает генсек НАТО Йенс Столтенберг об отправке войск альянса на Украину.

Взято отсюда.

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