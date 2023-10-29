29.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Образование
Хоккеисту клуба КХЛ на раскатке разрезало ногу коньком
Образование
Вертолет совершил экстренную посадку в Ненецком автономном округе
Образование
Норвегия сочла нарушением международного права действия Израиля в Газе
СВО
Макрон и Сунак выступили за срочную помощь Газе
СВО
Хоккеисту клуба КХЛ на раскатке разрезало ногу коньком
СВО
Вертолет совершил экстренную посадку в Ненецком автономном округе

Коллекция категорий

Бизнес245 Новости
Здоровье534 Новости
Новости Алтай2623 Новости
Новости Горняк245 Новости
Образование275 Новости
Общество532 Новости
Объявления82 Новости
Политика514 Новости
Спорт280 Новости
Платим за интересные новости!

Хоккеисту клуба КХЛ на раскатке разрезало ногу коньком

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Хоккеисту «Барыса» Полохову на раскатке разрезало ногу коньком

Хоккеисту клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» Кириллу Полохову на раскатке перед матчем с нижегородским «Торпедо» разрезало ногу коньком, передает РИА Новости.

«Сегодня на раскатке ему коньком разрезало ногу. Зашивали, четыре шва наложили. Нога опухла, не смог конек надеть, но хотел выйти. Пришлось сыграть в семь защитников», — сказал исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Торпедо». В составе победителей точными бросками отметились Владислав Фирстов и Егор Виноградов. За «Барыс» точным броском отметился Батырлан Муратов.

В турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» занимает третье место, набрав 32 очка. «Барыс» в Восточной конференции располагается на 1-й строчке, имея в активе 21 балл.

В следующем матче «Барыс» сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом». «Торпедо» в Омске сыграет с «Авангардом».

Ранее московский «Спартак» прервал рекордную девятиматчевую победную серию.

новости Локтевский

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости