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“И что теперь?” Украинцы усомнились в полезности визита Сунака в Киев

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"И что теперь?" Украинцы усомнились в полезности визита Сунака в Киев

Пользователи социальной сети X с Украины негативно отреагировали на визит в Киев премьер-министра Великобритании Риши Сунака.«

"О какой безопасности вообще речь?! У (Владимира) Зеленского "мирные формулы" это поставки оружия. Безопасности ждать не стоит", – написал один из интернет-пользователей.

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"Сунак едет на Украину. Ура! Все каналы об этом так пишут, будто его приезд знаменует собой победу и мир", с иронией отметил еще один участник обсуждения.

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"И что теперь? Британские военные появятся на линии фронта? Британцы сами ударят по России? Что изменится конкретно?" задались вопросом комментаторы.

В пятницу премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл на Украину и в очередной раз заявил, что поддержка Киева со стороны Лондона не ослабнет.

Радио Sputnik ранее сообщило, что Киев и Лондон подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Взято отсюда.

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