“Я жив”. Наемник Дрион из “харьковского списка” вышел на связь

Алексис Дрион, чье имя значится в списке попавших под удар ВС РФ в Харькове французских наемников, заявил, что он жив и находится во Франции.

Ранее французские волонтеры из организации SOS Donbass обнародовали список из 13 наемников, включая Дриона, находившихся в Харькове во время удара российских войск по их расположению. «

"Я жив, я жив, все хорошо! Российская дезинформация!" – написал он на странице в социальных сетях, позднее добавив, что находится во Франции.

К посту был прикреплен скриншот материала агентства Sputnik на французском языке об обнародовании списка наемников, находившихся в Харькове в момент ракетного удара. При этом в статье не было информации о гибели Дриона, уточняет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Дрион публиковал в соцсетях фотографии с оружием, сделанные на Украине.

Радио Sputnik также писало, сколько наемников из Франции вступили в ВСУ с начала СВО.

Взято отсюда.