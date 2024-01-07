Пользователи социальной сети Х посоветовали Владимиру Зеленскому покинуть свой пост и возвращаться к жене после его заявления о необходимости поставок новых дронов для Украины.

Глава киевского режима написал, что Киев готовится расширять сотрудничество с партнерами, в основном для увеличения поставок беспилотников, чтобы “иметь возможность противодействовать российским дронам”.«”Бла-бла-бла, “дайте мне больше денег””, – прокомментировал пост Wowbagger the Infinitely Prolonged.

“Лучше позаботься о мире, а не о дронах, мистер президент”, – посоветовал Зеленскому fail3798.

“Кто-нибудь объяснит мне, как одна армия может победить вторую, когда та в пять раз больше и обладает огромным количеством оружия? Как Украина может победить после абсолютно провального контрнаступления? Я пытаюсь быть реалистичным”, – обратился к участникам дискуссии Szabolcs Szövérfi.«”Убери свои руки от наших карманов!” – написал Charlie.

“Это конец. Сдавайся и иди домой к своей жене”, – резюмировал PBJ.

Радио Sputnik сообщало, что российские военные нанесли удар по производящему беспилотники заводу в Харьковской области.

Взято отсюда.