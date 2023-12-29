Игнат: ПВО Украины не смогли сбить ни одной российской ракеты Х-22

Силы ПВО Украины не смогли сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала специальной военной операции, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.«

"Ракета Х-22 летит со скоростью 4 тысячи километров в час, она заходит на цель в большинстве своем по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО, как Patriot, поэтому с этими ракетами не так просто. Более 300 этих ракет противник применил (с начала специальной военной операции, – ред.). Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты – Х-32", – цитирует Игната РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что Владимир Зеленский прокомментировал удар ВС РФ по городам Украины.

Взято отсюда.