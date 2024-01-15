Владимир Зеленский в будущем заплатит большую цену за попытку удержаться у власти, продолжая украинский конфликт, считает журналист турецкой DikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

По его словам, Запад обманывает Украину: посылая небольшую военную и финансовую помощь, союзники подогревают надежду Киева на то, что “не предадут”. Однако, как полагает Алтыпармак, игра уже закончена.«

"Западники, которые также обманули украинский народ, больше не смогут этого делать. У Украины не осталось ни сил, ни энергии для продолжения этой игры. <…> Единственным действующим лицом кризиса остался Владимир Зеленский. Зеленский, который пытается сохранить свое место за счет небольшой поддержки со стороны Запада, возможно, в будущем заплатит слишком большую цену за это", – говорится в статье.

Журналист также выразил мнение, что Украина не будет принята в НАТО. Кроме того, попытка Запада уничтожить Россию чужими руками тоже не увенчается успехом, добавил он.

Радио Sputnik писало, что Зеленский считает “залогом победы” на Украине.

Взято отсюда.