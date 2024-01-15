реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Игра окончена”. В Турции дали неутешительный прогноз Зеленскому и Украине

Подписывайся на ГОРНЯК22!

"Игра окончена". В Турции дали неутешительный прогноз Зеленскому и Украине

Владимир Зеленский в будущем заплатит большую цену за попытку удержаться у власти, продолжая украинский конфликт, считает журналист турецкой DikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

По его словам, Запад обманывает Украину: посылая небольшую военную и финансовую помощь, союзники подогревают надежду Киева на то, что “не предадут”. Однако, как полагает Алтыпармак, игра уже закончена.«

"Западники, которые также обманули украинский народ, больше не смогут этого делать. У Украины не осталось ни сил, ни энергии для продолжения этой игры. <…> Единственным действующим лицом кризиса остался Владимир Зеленский. Зеленский, который пытается сохранить свое место за счет небольшой поддержки со стороны Запада, возможно, в будущем заплатит слишком большую цену за это", – говорится в статье.

Журналист также выразил мнение, что Украина не будет принята в НАТО. Кроме того, попытка Запада уничтожить Россию чужими руками тоже не увенчается успехом, добавил он.

Радио Sputnik писало, что Зеленский считает “залогом победы” на Украине.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция

Мирошник: Великобритания в отношении Украины действует очень расчетливо

16.01.2024

 Специальная Военная Операция

Рогов объяснил цель обнародования “секретного плана” войны РФ с НАТО

16.01.2024

 Специальная Военная Операция

В МИД Испании заговорили о тупиковой ситуации на Украине

16.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Решится ее судьба”. В Британии дали прогноз для Украины на 2024 год

16.01.2024

 Специальная Военная Операция

Страны ЕС требуют у ЕК вернуть пошлины на сельхозпродукцию из Украины

16.01.2024

 Специальная Военная Операция

Политолог: зачем России переговоры, на которых ее будут пытаться обмануть?

16.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Игра окончена”. В Турции дали неутешительный прогноз Зеленскому и Украине

16.01.2024

 Специальная Военная Операция

Украина нашла “удачный” способ заработать $300 млрд

16.01.2024

 Специальная Военная Операция

Украинский дрон атаковал автомобиль Лисичанской больницы

16.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске