“Их часто обманывают”. Политолог о проекте создания в ЕС фонда помощи Киеву

В Европе планируют создать специальный фонд для оказания военной помощи Украине, пишет The Wall Street Journal. По информации издания, проект позволит обойти вето Венгрии на выделение дополнительных средств Украине. Уточняется, что средства нового фонда предполагается использовать, в частности, для компенсации расходов тех стран, которые будут поддерживать Киев деньгами и оружием.

В эфире радио Sputnik политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак высказал мнение, что проект может показаться соблазнительным многим европейским политикам.«”Только говорят, что деньги фонда – для помощи Украине, а на самом деле они будут выделяться для компенсации странам, участвующим в передаче вооружения Украине. То есть там есть некоторые моменты, которые могут соблазнить политиков: они передают старое вооружение, а взамен должны получить новое. Хотя опыт Словакии показывает, что очень часто их просто обманывают. Словакия по этому поводу очень жалуется, говорит, что мы отдали и авиацию, и свою систему ПВО – они отдали Украине С-300 (комплекс ПВО, – ред.), отдали МиГи (истребители МиГ-29, – ред.) – и не получили даже обещанных 700 миллионов (евро, – ред.)”, – отметил Александр Дудчак.

Создание специального фонда действительно могло бы стать инструментом для обхода вето, наложенного Венгрией на выделение Киеву дополнительных 50 миллиардов евро, считает он.«”Они пытаются найти варианты, когда нельзя будет заблокировать (выделение дополнительных средств Украине, – ред.). Хотя Венгрия… просто торгуется. Венгры настаивали на чем? Не давать Украине 50 миллиардов сразу на четыре года: какая Украина, какие четыре года, какие 50 миллиардов? Давайте разобьем на четыре части и будем по 12,5 миллиарда каждый год согласовывать (предлагают в Венгрии, – ред.). Но в Европе не хотят и этого. Они не хотят с Венгрией и Словакией согласовывать, потому что в Словакии говорят: если вы Венгрию сейчас заблокируете, мы тоже свое слово скажем и будем продолжать политику Венгрии”, – сказал Александр Дудчак.

В любом случае европейские страны несут ответственность за ситуацию на Украине, продолжил политолог. И несмотря на сложности с принятием решений о поддержке Киева в общеевропейских структурах, отдельные государства продолжают наращивать объемы помощи под давлением Вашингтона, добавил он.«”Коллективная ответственность за тот ужас, который творится на Украине – европейские страны в том числе участвовали в госперевороте в 2014 году и поддерживали этот режим сумасшедший нацистский. Они несут ответственность как бы то ни было. Сейчас им через общеевропейские структуры не удается протянуть многие решения, но Вашингтону удается “задавить” отдельные страны, потому что… руководство этих стран не отвечает интересам своего народа. То есть не выполняет свою основную функцию: заботиться о своих гражданах, о своих производителях, о своей экономике. Как мы видим на примере Германии”, – пояснил Александр Дудчак.

Взято отсюда.